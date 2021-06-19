رسالة من همتى بعد فوز منافسه إبراهيم رئيسى بالرئاسة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - قال وسائل إعلام رسمية فى إيران، اليوم السبت، إن المرشح المعتدل عبد الناصر همتى، هنأ منافسه المتشدد إبراهيم رئيسى بالفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، وذلك فى الوقت الذى قالت فيه وزارة الداخلية إن فرز الأصوات مستمر.





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