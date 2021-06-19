روسيا: مقتل 7 وإصابة 17 آخرين بعد هبوط حاد لطائرة جنوب سيبيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، قال المتحدث باسم هيئات الطوارئ الروسية، إنه بسبب الهبوط الحاد لـ"طائرة إل 410"، لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة.
وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال مركز الطيران للبحث والإنقاذ فى سيبيريا، إن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيى القفز المظلى، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناى قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.
ومن جانبها، أعلنت سلطات الطوارئ فى روسيا عن إقلاع طائرة خاصة إلى مكان الحادث على الفور، لإجراء عمليات إنقاذ وتفتيش فى منطقة الحادث.
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