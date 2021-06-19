إلغاء تبعية المرأة للزوج في حساب المواطن.. البرنامج يوضح مصير الأهلية

في ردّه على استفسارات المستفيدين، أوضح برنامج حساب المواطن أن إلغاء تبعية المرأة للزوج الذي يُعد المستفيد الأول، يتسبب في عدم أهليته وحصوله على الدعم الشهري المُقرّر من البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذ لا بد من تطابق البيانات المسجلة في البرنامج مع نظيراتها لدى الجهات الرسمية، فيما أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية، هذا البرنامج في ديسمبر من عام 2017م، لدعم الفئات الفقيرة، وأصحاب الدخول المنخفضة، والنساء الأرامل والمطلقات والأيتام.

إلغاء تبعية المرأة للزوج في حساب المواطن

وشدد برنامج حساب المواطن، على ضرورة عدم إلغاء تبعية المرأة للزوج حتى لا يتعرض الأخير إلى عدم الأهلية، إذ جاء الرد كالتّالي:

سألت إحدى النساء البرنامج عبر صفحته بموقع تويتر، عن إمكانية إلغاء تبعيتها لزوجها، والاستقلال بنفسها.

فكان الرد من البرنامج بأن هذا الإجراء يعرض الزوج إلى عدم الأهلية ووقف حسابه.

كما أكد البرنامج ضرورة تطابق البيانات المسجلة في حساب المستفيد، مع البيانات المسجلة الخاصة به لدى الجهات الرسمية حتى لا يتوقّف الدعم.

كيفية إضافة تابع في حساب المواطن

ومن الممكن إضافة تابع في حساب المستفيد الأول من برنامج دعم المواطنين في المملكة، سواء الزوجة أو أحد الأبناء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، على هذا النحو:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

الدخول على صفحة بيانات طلب الصرف.

النقر على أيقونة بيانات التابعين.

إدخال بيانات التابع الجديد.

النقر على تسجيل الطلب.

تحديث بيانات حساب المواطن

وفي حال تغيّرت أي معلومات مسجلة في حساب المستفيد بالبرنامج، مثل عنوان السكن، أو رقم الهاتف، لا بد من تحديثها، حتى لا يتوقف صرف الدعم، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر.

الدخول إلى ملف المواطن الشخصي.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

النقر على أيقونة تحديث البيانات.

تحديث البيانات المطلوبة.

النقر على حفظ.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وحدّد حساب المواطن، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن أو المواطنة للتسجيل في البرنامج، وهي على النحو الآتي: