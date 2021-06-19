بالتقسيط أسرع تمويل بأقل هامش ربح بدون تحويل للراتب بمنصة سلفة

منصة سلفة مخصص لجميع العملاء من الجنسية السعودية فقط ويمنح لهم ميزة التقسيط بمدة ميسرة وعند طلب التمويل يحصل العميل على أسرع تمويل بأقل هامش ربح وخاصة في حالة توافق الشروط والضوابط المطلوبة بمنصة سلفة وتحتاج المنصة في العام الحالي بالسعودية إلى توفير دخل لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي من أجل الحصول على إيداع سريع لمبلغ التمويل ويتم بعدها جدولته مع العميل وأصبحت المنصة لديها أقبال عالي من السعوديين بسبب أن التمويل يتم الحصول عليه أونلاين لتسهيل عملية التمويل لجميع العملاء السعوديين عن طريق رابط التقديم على تمويل بدون تحويل للراتب وتابع إلى رقابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عام 1442 بمنصة سلفة.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة من العملاء السعوديين بمنصة سلفة

يتم التقديم على قرض منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية عبر الأونلاين ويتم الإيداع السريع بعد الموافقة على الطلب ولكن يحتاج منصة سلفة من العملاء السعوديين المتقدمين لطلب صرف قرض منصة سلفة بالمملكة بعض الشروط اللازمة لتحقيق الموافقة المطلوبة :

عند طلب التمويل من المنصة بفترة سداد ميسرة تحتاج منصة سلفة في السعودية على توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي.

أطلقت منصة سلفة لخدمة العملاء السعوديين المتقدمين فقط بشرط أن يكون عمرهم من ثمانية عشر عام فأكثر حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم.

منصة سلفة في السعودية تحتاج إلى توفير فترة خدمة داخل العمل لا تقل عن ستة أشهر للقطاع الخاص فقط.

كذلك تحتاج منصة سلفة فترة خدمة عمل لا يقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي داخل أراضي السعودية.

أسرع تمويل في المملكة العربية السعودية حيث يتم الموافقة الفورية بعد تطبيق الشروط والاحكام اللازمة.

أفضل تمويل بالتقسيط بفترة زمنية ميسرة لجميع العملاء السعوديين المتقدمين في المملكة.

التمويل لدى منصة سلفة في السعودية بدون تحويل للراتب الشهري للعملاء السعوديين في المملكة فقط.

إيداع مبالغ التمويل المناسب لدى منصة سلفة بصورة فورية بعد الموافقة على الطلب.

تمويل بأقل هامش ربح في السعودية ويختلف من فئة إلى فئة أخرى بالمملكة.

مميزات برنامج تمويل منصة سلفة في السعودية