هُنا التسجيل في فضاء الاساتذة الارضية الرقمية وتفعيل الحساب فورا خطوة بخطوة 2021

هُنا التسجيل في فضاء الاساتذة الارضية الرقمية ، كشفت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر عن إنشاء بوابة فضاء للأساتذة لجميع المؤسسات والمدارس في الجزائر، وسوف يتم التسجيل بالمنصة الرقمية التي تم إنشاؤها حديثاً والتي تعمل على توفير الكثير من الخدمات التعلمية للأساتذة، حيث أن العديد من دول العالم اتبعت منظومة التعليم عن بعد انتشار فيروس كورونا في جميع بلاد العالم وهذا يساعدهم أن يحافظوا على أبنائهم من الإصابة.

هُنا التسجيل في فضاء الاساتذة الارضية الرقمية

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بفتح منصة الكترونية جديدة خاصة بالأساتذة لكي تقدم إليهم العديد من الخدمات المتميزة التي يرغبون التعرف عنها باستمرار مثل حصولهم على الأوراق الإدارية كشهادة العمل وكشف المرتبات، كذلك سيتمكنون من الحصول على وثائق بيداغوجية التي تشمل التدرجات السنوية وتحميل المذكرات بالإضافة أن المنصة سوف تساعدهم على أن يحصلوا على قائمة الأفواج منها التسجيل بحركة وانشغالات حرة لمراسلة الجهات المعنية واشعار الغياب.

أتاحت الوزارة بعض من الخطوات التي يجب على الاساتذة اتباعها لكي تتم عملية التسجيل بكل سلاسة في فضاء الاساتذة والتي تتمثل فيما يلي:

عليهم بزيارة الموقع الالكتروني الرسمي لفضاء الاساتذة.

ثم يتم إدخال الرقم التعريفي للوظيفة وكلمة المرور.

ثم إدخال البريد الالكتروني والنقر على كلمة أنا لست روبوت.

ثم يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول وبعدها يتوجب على الأساتذة القيام بكتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بالخانات الخاصة بها.

ويجب أن يتم طباعة الاستمارة قبل القيام بالخروج من هذه الصفحة.

عليك بطلب التوقيع على الاستمارة من خلال مدير المدرسة التي تعمل لديها حتى تتم عملية تأكيد تسجيل الدخول للأساتذة.

تعتبر واحدة من أهم المنصات الالكترونية التي حرصت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بطرحها عبر الانترنت حتى تقدم للأساتذة الكثير من الخدمات التي يحتاجون إليها، ولكن كل ما يحتاجون إليه هو القيام بعملية تسجيل الدخول واتباعهم لبعض الخطوات التي سبق وذكرناها إليهم.