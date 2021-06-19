نشرت قناة “روتانا خليجية” مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على “تويتر” فى لقاء مع نواف العابد المتخصص فى أنظمة العمل بالسعودية يكشف فيها عن شروط استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة بالسعودية والتى تختلف قيمتها باختلاف عدد سنوات العمل، حيث قال نواف العابد فى لقائه فى برنامج “يا هلا” بأنه إذا انتهت علاقة الموظف بالعمل نهاية طبيعية بتاريخ انتهاء العمل فإن الموظف يحصل على راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي، وأنه فى حالة أن العامل قد عمل أكثر من 5 سنوات فإنه يحق له أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات العمل.
وأشار العابد فى تصريحاته لقناة “روتانا خليجية” بأنه إذا كان سبب انتهاء العمل هو استقالة العامل وكانت مدة خدمة العامل أقل من سنتين فلا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، أما إذا كانت مدة خدمة العامل أكثر من سنتين فإن العامل له ثلث المكافأة، وإذا كانت مدة العمل من خمس سنوات حتى 10 سنوات فإن العامل يستحق ثلثا المكافأة، وفى حالة إذا كانت مدة خدمة العامل أكثر من 10 سنوات فإن العامل يستحق الحصول على المكافأة كاملة.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالسعودية
وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية قد كشفت عن ضوابط وشروط حصول العامل على المكافأة عند انقطاع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يجب فى هذه الحالة أن يقوم صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل، وأضافت بأن المكافأة تحتسب وفق الضوابط التالية:-
- يحصل العامل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي.
- يتم دفع أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولي للعامل.
- يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل على أساس أخر أجر حصل عليه العامل فى العمل.
- فى حالة وجود سنة غير مكتملة فى مدة الخدمة يحصل العامل على نسبة من المكافأة تعادل عدد الشهور التي عملها فى هذه السنة.
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نشرت قناة “روتانا خليجية” مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على “تويتر” فى لقاء مع نواف العابد المتخصص فى أنظمة العمل بالسعودية يكشف فيها عن شروط استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة بالسعودية والتى تختلف قيمتها باختلاف عدد سنوات العمل، حيث قال نواف العابد فى لقائه فى برنامج “يا هلا” بأنه إذا انتهت علاقة الموظف بالعمل نهاية طبيعية بتاريخ انتهاء العمل فإن الموظف يحصل على راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي، وأنه فى حالة أن العامل قد عمل أكثر من 5 سنوات فإنه يحق له أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات العمل.
وأشار العابد فى تصريحاته لقناة “روتانا خليجية” بأنه إذا كان سبب انتهاء العمل هو استقالة العامل وكانت مدة خدمة العامل أقل من سنتين فلا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، أما إذا كانت مدة خدمة العامل أكثر من سنتين فإن العامل له ثلث المكافأة، وإذا كانت مدة العمل من خمس سنوات حتى 10 سنوات فإن العامل يستحق ثلثا المكافأة، وفى حالة إذا كانت مدة خدمة العامل أكثر من 10 سنوات فإن العامل يستحق الحصول على المكافأة كاملة.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالسعودية
وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية قد كشفت عن ضوابط وشروط حصول العامل على المكافأة عند انقطاع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يجب فى هذه الحالة أن يقوم صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل، وأضافت بأن المكافأة تحتسب وفق الضوابط التالية:-
- يحصل العامل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي.
- يتم دفع أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولي للعامل.
- يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل على أساس أخر أجر حصل عليه العامل فى العمل.
- فى حالة وجود سنة غير مكتملة فى مدة الخدمة يحصل العامل على نسبة من المكافأة تعادل عدد الشهور التي عملها فى هذه السنة.
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