لبنان يواجه "أزمة مرعبة".. الاتحاد الأوروبي: نريد المساعدة

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإسباني جوسيب بوريل، السبت، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان بشكل أكبر، الذي يواجه "أزمة اقتصادية مرعبة"، على حد وصفه.

وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي، ضرورة تسريع عملية الإصلاح في لبنان. وقال بوريل في المؤتمر الصحفي: "لدينا الرغبة والقدرة على مساعدة لبنان بشكل أكبر.. ويجب تسريع عملية الإصلاح في لبنان". وأضاف بوريل "الأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية.. كما أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة". وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه يجب تشكيل الحكومة اللبنانية واتخاذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل. وحذر بوريل: "لبنان على شفير الهاوية ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت". ونفى بوريل التأثير السلبي للاجئين في لبنان، مؤكدا أن "الأزمة في لبنان ناجمة عن سوء الإدارة وليس بسبب وجود اللاجئين". وقال ممثل السياسة الخارجية: "لا يمكن تقديم المساعدة للبنان في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

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