ألمانيا تسجل 99 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية فى ألمانيا، صباح اليوم السبت، تسجيل 1.108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 911 تم تسجيلها يوم السبت الماضى، وذلك استنادًا لبيانات الإدارات الصحية المحلية.





كما أكد المعهد تسجيل 99 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 129 حالة وفاة جديدة السبت الماضى. ووفقا لبيانات المعهد، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 3 ملايين و721 ألفًا و139 حالة مؤكدة، فى حين بلغت حصيلة الوفيات بسبب الوباء 90.369 حالة مؤكدة. وبلغت أعداد المتعافين 3 ملايين و601 ألف و200 حالة.

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