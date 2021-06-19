إيران: إبراهيم رئيسى فاز بالرئاسة بنسبة 62% من إجمالى الأصوات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال التلفزيون الإيرانى إن 28 مليون ناخب شاركوا فى الانتخابات الرئاسية من إجمالى 59 مليون ناخب مسجل، مضيفًا أن رئيسى فاز بالانتخابات بعدما حصد 17.8 مليون صوت.

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