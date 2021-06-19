شرطة لندن تعتقل 26 شخصًا بسبب مباراة إنجلترا واسكتلندا فى يورو 2020

وفى بيان لها، صباح اليوم السبت، قالت شرطة لندن إنه تم اعتقال 26 شخصًا بموجب "العملية الشرطية لكرة القدم"، بسبب ارتكاب جرائم تشمل الاخلال بالنظام العام وحيازة سلاح هجومى والسكر والاعتداء على أحد عناصر الشرطة، وهو ما قالت الشرطة إنه أسفر عن إصابة الشرطى بجروح طفيفة.
وكانت الشرطة أعلنت فى وقت سابق، أمس الجمعة، اعتقال 18 شخصًا، وكتبت على تويتر أن أغلب هؤلاء اعتقلوا فى وسط لندن، وفى منطقة استاد ويمبلى.
وفى أعقاب انتهاء المباراة بالتعادل السلبى فى ويمبلى، فى شمال غربى لندن، قالت الشرطة إن عددًا كبيرًا من الأشخاص تجمع فى ميدان ليستر بوسط المدينة، مضيفة أنه تم إخلاء الميدان فى الساعة 1:15 من صباح اليوم السبت، رغم تجمع مجموعة من الأشخاص فى منطقة مجاورة.
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