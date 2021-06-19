ميركل وماكرون يحذران.. لا يمكننا التظاهر بأن كورونا انتهى

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة القدم في مواجهة متحور دلتا الشديد العدوى، وحذرا من تفشي الوباء مجدداً في القارة الأوروبية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي قبل عشاء عمل في برلين مع رئيس الدولة الفرنسية "لا يمكننا التظاهر بأن وباء كورونا انتهى".

واللقاء بين ماكرون وميركل واحد من آخر الاجتماعات قبل انتهاء حكم المستشارة الذي استمر 16 عاما في الخريف.

وقالت ميركل "عندما أرى الملاعب ممتلئة في دول أوروبية أخرى، أشعر ببعض خيبة الأمل"، في إشارة واضحة إلى المجر بقيادة القومي فكتور أوربان الدولة الوحيدة التي نظمت مباريات بدون أن تفرض أي إجراءات وقائية في هذا الدوري.

وردا على سؤال عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالدور قبل النهائي والنهائي المقرر إجراؤه في ويمبلي في بريطانيا حيث تسبب متحورة دلتا في زيادة عدد الإصابات، وعد ماكرون بالتزم "يقظة كبيرة".

ورئيس الدولة الفرنسي هو أول زعيم أجنبي يُدعى إلى العاصمة الألمانية هذا العام، بسبب الأزمة الصحية.

وهدف الاجتماع هو التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 حزيران/يونيو وكذلك البحث في تطور الوباء خصوصا والخلافات مع تركيا وروسيا والانتعاش الاقتصادي.

وأكد ماكرون أن تنفيذ خطة الإنعاش "أولوية (...) من أجل العودة إلى مسار النمو لما قبل الأزمة" ربما حوالى 2022.

تم تعليق تعديل تريده فرنسا بسبب تحفظ ألمانيا في "ميثاق الاستقرار الأوروبي" الذي حدد سقف ديون دول منطقة اليورو، حتى 2023 بسبب الوباء.

وسعى ماكرون وميركل إلى إظهار تفاهمهما خلال هذا المؤتمر الصحافي والتوجه إلى بعضهما بأسمائهما الأولى.