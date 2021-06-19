الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2021 محافظة الإسماعلية

مع ظهور نتيجة الشهادة الاعداية بجميع محافظات مصر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم صرح السيد اللواء شريف فهمي بوزارة التربية والتعليم بالإسماعلية عن الإعلان عه نسب نجاح الطلاب والتي تعدت حد 83% وهذه ليست بنسبة قليلة خاصة بعد ما عانه الطلاب من توتر بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19) ‘ومن خلال موقع ثقفني سوف نطلعكم علي كيفية الاستعلام والحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وزارة التربية و التعليم

كما ذكرنا لحضراتكم من قبل نسبة نجاح الطلاب في محافظة الإسماعلية 2021 تعدت حد 83% , بالمقارنة مع الأعوام الماضية هذه نسبة كبيرة نوعا ما , وهذا ما جاء لما به السيد اللواء شريف فهمي وقد صرح عن اعتماده الرسمي تلك النتائج , علي الرغم من انتشار فيروس كورونا استطاع الطلاب في الإسماعلية تجاوز الاختبارات والنجاح , هذا بعد ان تمت الاختبارات باتخاذ جميع الأساليب الوقائية لجميع الطلبة, إلي أن يتم تقوم وزارة التربية والتعليم في الإسماعلية من التصريح بشكل رسمي عن اعتماد النتائج , حيث قام اللواء شريف فهمي يقوم بتهنئة جميع الطلاب , وصرح انه قد تعدي حد 190 ألف طالب وطالبة ناجحين في الشهاده الاعداية لعام 2021 .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الإسماعيلية

لقد تم التصريح في موقع التربية والتعليم في محافظة الإسماعلية بصورة وبشكل رسمي عن اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي في كل المدارس بالإسماعلية , للوقاية من الفيروس بقدر المستطاع الآن بإمكانكم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من دون الحاجة للذهاب إلي أي مكان , بمجرد كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس تحصل علي النتيجة بشكل إلكتروني ومبسط .

ولم يتم الإعلان عن تنسيق القبول في الثانوية العامة ولكن سيتم الإعلان عنه خلال أيام وسوف نطلعكم علي كل ما هو جديد .