العراق يعتقل 10 دواعش من "الخلايا النائمة" في كركوك

أعلنت السلطات العراقية، السبت، اعتقل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة كركوك شمالي البلاد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد تمت اعتقال هؤلاء وفقا لمعلومات استخبارية وبناء على أحكام المادة 4 لمكافحة الإرهاب.
وقالت إن "هؤلاء العناصر ينتمون إلى الخلايا نائمة في داعش بمحافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك".
وأضافت أن هؤلاء العناصر اعترفوا بما نسب إليهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءت القانونية بحقهم.
ورغم هزيمة داعش في العراق أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم ظل يشن هجمات بين الحين والآخر، في مناطق عدة ومن بينها محافظة صلاح الدين.
ورغم ذلك يطلق العراق عمليات أمنية بين الحين والآخر ضد التنظيم الإرهابي، ولا سيما في منطقة كركوك.
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