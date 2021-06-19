الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع فى سوريا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، مايكل روبسون، إن "المنظمة تتوقع أن يكون محصول القمح "منخفضاً للغاية" هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى.

كما حذرت منظمة الإغاثة الألمانية "فيلتهانجرهيلف" المعنية بتقديم المساعدات الغذائية، من أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية سيتزايد بشكل كبير.

واعتبر كونستانتين فيتشل، المنسق الخاص بسوريا فى المنظمة، أن "وضع الجوع بالنسبة لشعب سوريا الآن هو وضع كارثى تمامًا بالفعل"، لافتًا إلى أن منظمة الإغاثة تنظر إلى محصول القمح بقلق كبير.

وحذر فيتشل من أن "الناس لم يتبق لديها مخزون، ولا يمكن تركهم يعانون من هذا الجفاف"، قائلاً: "الطعام سيصبح أقل، وستستمر أسعار الخبز والخضروات والفواكه فى الارتفاع".