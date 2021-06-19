زعيم كوريا الشمالية يقسم على مواجهة الصعوبات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالتغلب على الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها بلاده، وذلك فى ختام اجتماعات حزب العمال الحاكم، التى استمرت على مدار 4 أيام، حيث جرت مناقشة سبل التعامل مع نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة.





ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، اليوم السبت، بحثت اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الحاكم كيف يمكن التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما فى ذلك نقص الغذاء والجهود الرامية إلى السيطرة على جائحة كورونا.

كما تناولت اجتماعات الحزب سبل التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قائلاً إن "بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة والأكثر أهمية"، المواجهة وسط موقف "سريع التغير" فى شبه الحزيرة الكورية.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أقسم كيم بالنيابة عن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى نهاية الاجتماعات، أمس الجمعة، على أن الحزب سيواجه كل الصعاب الموجودة فى طريق الثورة، ويتغلب عليها"، والبقاء مخلصًا للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن "الصعاب الأشد التى يمكن أن تواجهها فى المستقبل".