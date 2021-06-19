تركيا تشن حملة اعتقالات في 17 ولاية بتهمة الانتماء لحركة جولن

أطلقت قوات الأمن التركية، فجر السبت، عملية أمنية بـ17 ولاية مقرها إسطنبول، لضبط 52 من الجنود الحاليين، وطلاب عسكريين سابقين للاشتباه بانتمائهم لمنظمة “جولن” الإرهابية داخل القوات المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (الأناضول) عن مصادر أمنية قولهم إن من بين المطلوبين 6 أشخاص برتب ضباط صف ورقباء ، لا زالوا في الخدمة، و46 طالبًا عسكريًا تم فصلهم من قبل من الأكاديميات التي يدرسون بها للتهمة نفسها.

وفور صدور قرارات التوقيف بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول، وبـ16 ولاية أخرى العملية الأمنية لضبط المطلوبين.

وتشن السلطات التركية حملة صارمة استمرت نحو 5 أعوام، على إثر محاولة انقلاب فاشلة. ودخل السجن أكثر من 91 ألف فرد كما قررت السلطات إقالة أكثر من 150 ألفا من وظائفهم أو تعليق أعمالهم بتهمة ارتباطهم بجولن.