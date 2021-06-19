اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، العديد من الطلاب بنين وبنات وحتى أولياء الأمور في دولة الجزائر ينتظرون موعد اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، ذلك بعدما تم الانتهاء من أداء الاختبارات فوي فترة سابقة من هذه الاوقات، فقد قام أولياء الامور وحتى لاطفالهم بالانتظار على الموقع الإلكتروني للتعرف على النتيجة في حالة من الترقب والانتظار لفترة طويلة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر بالإعلان عن الموعد من خلال اعلان رسمي مقدم بواسطتها عند نتائج السانكيام، وذلك بعدما صدرت تصريحات بشان الانتهاء من جميع أوراق التصحيح الخاصة باختبارات التعليم الابتدائي لدى كل مراكز الاختبارات من خلال معظم ولاية الجزائر، ووجب الغشارة إلى أنه قد استمرت الاختبارات للشهادة الابتدائية داخل المدارس المنظمة والابتدائية لمدة ثلاثة أيام فقط.

رابط اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

وسيتكم الطلبة وأولياء الأمور من التعرف على النتيجة من خلال رابط اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 ، ثم يتم مليء كل البيانات التي يريدها الموقع ، وأخيرًا قم بالضغط على مربع عرض النتيجة.

اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

قد تم اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، حيث ستصدر في يوم 20 من شهر يونيو الجاري لعام 2021، كما قد قام المدير المركزي لدولة الجزائر بالتأكيد على أنه ما يعادل ثمانو مئة وثلاثة وخمسون ألف طالب قد قاموا بالتقديم لاجتياز اختبارات التعليم في المرحلة الابتدائية خلال العام الماضي، ولكن خلال العام السابق لم تستطع الوزارة اتخاذ القرار فيما يخص امتحنات الشهادة الابتدائية نظرًا لفيروس كورونا الذي اجتاح البلاد ولم ينتهي حتى الآن، ولكن هذا العام تم اتخاذ هذا القرار ولكن قم تم وفق مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة حفاظًا على أبنائنا ن الإصابة بالفيروس.