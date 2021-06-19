وفق ما تم من اتفاق بين هيئة طيران الكويت وشركة أليانز الألمانية عملاق التأمين علي مستوي العالم ، وذلك لتوفير الخدمات الطبية ومساعدة الطوارئ ، وتعتبر شركة أليانز أكبر الشركات الرائدة في هذا المجال حول العالم ، وتحظي الشركة بشبكة كبيرة من التعاقدات مع مقدمي الخدمات الطبية المعتمدين بجميع أنحاء العالم ، ويصل حجم مشتركي الخدمات الطبية من أليانز ترافل عشرة ملايين شخص ، وبالاشتراك في خدمات أليانز ترافل يضمن المسافر من دولة الكويت توافر الخدمات العلاجية والخدمات الطارئة في أي وقت وأي مكان حول العالم ، وذلك خصيصاً في ظل جائحة كورونا المستجدة والتي أصبح استصدار بوليصة تأمين ضد مخاطرها أحد أهم مصوغات تصريح السفر من وإلي معظم البلدان بما فيها دولة الكويت ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم شروط ومزايا بوليصة تأمين السفر من وإلي الكويت مع أليانز ، كما يمكنكم الاطلاع علي اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل جائحة كورونا والفئات المستثناة من الحجر.

شروط ومزايا بوليصة تأمين السفر من وإلي الكويت مع أليانز

يوفر تأمين السفر مع طيران الكويت بالتعاون مع شركة أليانز العديد من المميزات والتي نستعرضها كالآتي :

توفر البوليصة كافة الضمانات المتوافقة مع متطلبات تأشيرة شنغن للاتحاد الأوروبي.

تحقق أليانز ضمان 24 ساعة مساعدة للحالات الطبية الطارئة في أي مكان بالعالم.

تضمن لك حمايتك من الأخطار الغير متوقعة خلال السفر.

ضامن قوي لحمايتك و عائلتك و ممتلكاتك الشخصية في حالة الحوادث، المرض و معوقات السفر.

كما أن تأمين السفر مع طيران الكويت يوفر تغطية متكامله للحالات التالية : إلغاء الرحلة. اختصار الرحلة. الحوادث الشخصية. التكاليف الطبية والإعادة للوطن. الممتلكات الشخصية. تأخر وصول الممتلكات الشخصية. وفي حال تأخر السفر. التخلف عن السفر.



و جدير بالذكر أن جميع الوجهات التي يسافر إليها طيران الكويت مغطاة بالتأمين ، وللحصول علي تأمين سفر، ويراعي أن يكون لديك تذكرة حجز و أن يكون الحجز مفعل لدي الخطوط الجوية الكويتية ، كما يمكنك شراء تأمين السفر من خلال إدارة الحجز.

الشروط و الأحكام الخاصة ببوليصة التأمين مع طيران الكويت

تضع شركة أليانز علي بوليصة أليانز ترافل الخاصة بهيئة الطيران الكويتية عبر موقعها الرسمي مجموعة من الشروط علي بوليصة تأمين السفر الخاصة بها نتعرف عليها :

أن تكون مقيماً في الكويت.

علي العميل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسه وممتلكاته من أخطار الحوادث والإصابات الجسدية والضياع والسرقة وخلافه.

يجب أن تكون البوليصة سارية المفعول.

أن يوافق العميل برفع مسؤولية الشركة في تجديد البوليصة في حال انتهائها بمدة أكثر من تسعون يوماً.

يلتزم العميل بتزويد الشركة بكافة الاشتراطات اللازمة لتفعيل البوليصة وضمان سريانها.

عدم إخفاء أي مشاكل صحية لدي العميل أو بيان أدوية دائمة الاستخدام أو أمراض مزمنة.

وللشركة حق إلغاء البوليصة منفردة في حالات الاحتيال والمعلومات المغلوطة.

تكون البوليصة سارية علي مدة الرحلة ولا يمكن إصدارها إن كانت الرحلة قد بدأت بالفعل.

للشركة حق الاطلاع علي السجلات الطبية الكاملة للعميل بموافقة منه لما يخدم صالح البوليصة وتغطية العميل الطبية.

وعلي كافة القادمين لدولة الكويت والعائدين التسجيل في تطبيق شلونك لإتباع الاحترازات حسب ما قررته الدولة.