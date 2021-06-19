بالفيديو.. "معجزة" صينية ببناء برج سكني في يوم واحد

أثارت شركة إنشاءات في الصين ضجة كبيرة على الإنترنت، بعد إتمامها إنجازا عمرانيا غير مسبوق، تمثل ببناء برج سكني من 10 طوابق، خلال يوم واحد فقط.
ووفقا لشيكة "سي إن إن" الأميركية، تمكنت شركة "بورد" الصينية، من استخدام تصميم معياري مجهز مسبقا، لتشييد مبنى في مدينة تشانغشا الصينية، في 28 ساعة و45 دقيقة فقط.
وتم بناء الوحدات السكنية، كل منها بحجم حاوية نقل بحرية، في مصنع، ثم نقلت بسرعة إلى موقع البناء، مكدسة فوق بعضها البعض ومثبتة في مكانها في برج كامل التكوين.
واستخدمت شركة "بورد" أنظمة البناء الجاهزة لتسليم المشروع، وتم بالفعل تجهيز الغرف ووحدات البناء الأخرى في المصنع وبعد ذلك تم نقل كل جزء إلى الموقع على متن شاحنات.
وتقول الشركة في الفيديو الذي نشرته لعملية البناء: "حجم حاوية قياسي، نقل منخفض التكلفة في جميع أنحاء العالم. تركيب بسيط للغاية في الموقع".
وتضيف "كل ما كان مطلوبا بعد التثبيت هو مجرد إحكام ربط المسامير وتوصيل الماء والكهرباء".
ووفقا لمصادر صينية، فإن البرج السكني الجديد، يتميز كذلك بمقاومته للزلازل والكوارث الطبيعية.
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