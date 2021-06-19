جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال بيان للخلية إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على (10) إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة فى محافظة كركوك، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة".
وأشارت خلية الإعلام الأمنى إلى أن "الإرهابيين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستى لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر اسناد بما يسمى قاطع كركوك"، مضيفة أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستخبارات العراقية تعتقل 10 إرهابيين من عصابات داعش فى كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.