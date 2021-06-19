الاستخبارات العراقية تعتقل 10 إرهابيين من عصابات داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال بيان للخلية إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على (10) إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة فى محافظة كركوك، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة".

وأشارت خلية الإعلام الأمنى إلى أن "الإرهابيين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستى لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر اسناد بما يسمى قاطع كركوك"، مضيفة أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".