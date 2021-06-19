وحسبما نقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر صفحتها على "توتير"، اليوم السبت، قال بوريل: "لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة"، داعيًا قادة البلد إلى تحمل مسؤولياتهم.
وشدد القيادى الأوروبى على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فى لبنان على الفور.
وحسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، حيث استعرضا الجانبان الظروف الصعبة التى يمر بها لبنان، ودور الاتحاد الأوروبى فى مساعدته على تجاوزها.
وحسبما نقلت "العربية"، قال بوريل إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية، معربًا عن أمله فى "ألا نصل لمرحلة فرض العقوبات، ولكن الأمر يحتاج تعاونا من لبنان".
وأضاف: "لا نستطيع تفهم أن يبقى لبنان بلا حكومة ولا إصلاحات كل هذه المدة، وسنقدم القروض للبنان فى حال وافق صندوق النقد الدولى".
وشدد بوريل على أن أزمة لبنان بسبب سوء الإدارة، وليس بسبب عدد اللاجئين، قائلاً: "ليس من العدل القول بأن ما يعانيه لبنان سببه عدد اللاجئين على أراضيه"، معربًا عن ثقته بأن لبنان سيحترم مبدأ عدم إجبار اللاجئين على المغادرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريل: ندرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية ولا مساعدات دون إصلاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.