بوريل: ندرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية ولا مساعدات دون إصلاحات

جدة - نرمين السيد - اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن الأزمة التى يواجهها لبنان هى محلية وداخلية، محذرًا من عواقب تلك الأزمة الكبيرة على الشعب.





وحسبما نقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر صفحتها على "توتير"، اليوم السبت، قال بوريل: "لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة"، داعيًا قادة البلد إلى تحمل مسؤولياتهم.

وشدد القيادى الأوروبى على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فى لبنان على الفور.

وحسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، حيث استعرضا الجانبان الظروف الصعبة التى يمر بها لبنان، ودور الاتحاد الأوروبى فى مساعدته على تجاوزها.

وحسبما نقلت "العربية"، قال بوريل إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية، معربًا عن أمله فى "ألا نصل لمرحلة فرض العقوبات، ولكن الأمر يحتاج تعاونا من لبنان".

وأضاف: "لا نستطيع تفهم أن يبقى لبنان بلا حكومة ولا إصلاحات كل هذه المدة، وسنقدم القروض للبنان فى حال وافق صندوق النقد الدولى".

وشدد بوريل على أن أزمة لبنان بسبب سوء الإدارة، وليس بسبب عدد اللاجئين، قائلاً: "ليس من العدل القول بأن ما يعانيه لبنان سببه عدد اللاجئين على أراضيه"، معربًا عن ثقته بأن لبنان سيحترم مبدأ عدم إجبار اللاجئين على المغادرة".