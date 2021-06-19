في ظل التحديثات العديدة لقانون العمل السعودي فيما يخص شؤون الموظفين والعمالة الوافدة ، فإن قانون العمل السعودي اهتم بتوضيح حقوق الموظفين بالعقود الموثقة للحفاظ أيضاً علي حق الطرفين في حال أي نزاعات ، ومن ضمن هذه النقاط التي تخص الموظفين قانونية العقود وحالات الفصل وترك العامل لمحل العمل وتم توضيح كافة هذه الحالات في بنود المواد 80 و 81 من نظام العمل ، ومن خلال مقالنا التالي نستعرض لكم حالات الفصل التعسفي وفسخ التعاقد بالمواد 80 و 81 بنظام العمل السعودي ومدي قانونيتها وفق نظام العمل بالمملكة ، وما يترتب عليها من قرارات تجاه العامل أو الموظف وتجاه صاحب العمل والحقوق الممنوحة لكل طرف في كل حالة أيضاً ، ويجب علي كلا الطرفين القيام بالاستعلام وتوثيق عقود العمل المبرمة بينهم عن طريق منصة مدد.

الفصل التعسفي وفسخ التعاقد بالمواد 80 و 81 بنظام العمل السعودي

يهتم قانون العمل السعودي بحقوق الموظفين وتنظيم العلاقات بين الموظف وصاحب العمل ، وحماية العمال من حالات الفصل التعسفي والتهرب من مكافآت نهاية الخدمة وفق مجموعة من الحالات التي نعرضها لكم وفق المادة 80 من نظام العمل وهي :

في فترة عمل الموظف تحت الاختبار.

عند إثبات قيام الموظف بالتزوير من أجل العمل أو التعيين بالمنشأة.

إذا أقدم الموظف علي إفشاء أسرار العمل الموكل إليه وثبت اتهامه في ذلك.

إن قام الموظف بالاعتداء على صاحب العمل أو على المدير أو على أي من مرؤوسيه.

عند ثبوت قيام العامل بارتكاب فعل مناف للآداب والأخلاف والأمانة والشرف.

حال كان الموظف سبباً في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي للمنشأة أو صاحبها جراء خطأ ارتكبه ولم يقم بإخطار المختصين به بحد أقصي يوم من وقوع الخطأ.

لم يقم الموظف بتنفيذ الالتزامات الموكلة إليه أو قام بمخالفة التعليمات المطلوبة منه.

حالة ثبوت حصول الموظف علي منافع شخصية بطريق غير شرعي مستغلاً عمله بالمنشأة.

تغيب الموظف دون تصريح أوتوضيح سبب ذلك لمدة تزيد علي الشهر بالعام الواحد متقطعه أو خمس عشر يوماً متصله.

ويمكن الاطلاع علي نصوص هذا القانون علي موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي لمزيد من الدقة.

المادة 81 من نظام العمل

تماشياً مع ورد باللائحة الإدارية لقانون العمل السعودي ، تمنح المادة 81 من نظام العمل حق ترك العمل للموظف دون إخطار في بعض الحالات التالية :

عند تعرض الموظف للظلم أو للإهانة في التعامل من صاحب العمل أو المدير المسئول.

إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ الالتزامات النظامية والعقدية المتفق عليها للموظف.

قيام صاحب العمل بالغش في بنود التعاقد الخاصة بظروف الموظف واشتراطاته.

توكيل صاحب العمل للموظف بالقيام بأعمال غير متعلقة بوظيفته الأساسية حسب التعاقد.

إن صدر عن صاحب العمل أ والمدير المسؤول سلوك مخل بالأمانة والشرف تجاه الموظف.

الاعتداء علي الموظف لفظياً أو جسدياً من قبل صاحب العمل أو المدير المسؤول.

وجود ما يهدد حياة الموظف وشكل خطورة عليه مع علم صاحب العمل بذلك دون تصحيحه لحفظ سلامة الموظف.

ويتم إجراء تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين بصورة دائمة في هذا الشأن.