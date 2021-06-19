تمويل بنك الرياض العقاري 500 ألف ريال لشراء منزل او عقار جديد الشروط والمزايا

شروط التمويل العقاري من بنك الرياض وطريقه الحساب، حيث يعرف بنك الرياض بأنه أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية وأعرقها وكذلك في الشرق الأوسط، وقد بدأ البنك في ممارسة أنشطته عام 1957 برؤوس أموال وصلت إلى 30 مليار ريال سعودي، لمعرفة المزيد عن حول التمويل العقاري الذي يقدمه بنك الرياض نقدم لك المقال التالي.شروط التمويل العقاري من بنك الرياض
يعتبر بنك الرياض أحد البنوك الرائدة في عمليات التمويل حيث يقدم خدماته ومنتجاته المالية لقطاعات متعددة هذا تزيده أفرع البنك عن 312 فرع خصص منها البنك للسيدات 72 فرع.
وقد أطلق البنك في الآونة الأخيرة حملة بعنوان “سهلناها لحلول التمويل العقاري “ويقدم من خلال هذه الحملة عدد متميز من الخدمات والحلول التمويلية التنافسية للعقارات مكتملة البناء والعقارات قيد الإنشاء وكذلك قطع الأراضي، كما أنه يقدم برنامج مدعم وميسر للتمويل بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية هذا كله بما يتوافق مع أحكام الشرع الإسلامي.
أما عن شروط التمويل العقاري فهي كما يلي
- أن يكون المواطن المتقدم للحصول على التمويل يحمل الجنسية السعودية، مع راتب شهري لا يقل عن 5,000 ريال.
- أن يكون من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع البنوك والقطاع شبه الحكومي.
- يتم تحويل الراتب ولا يستثنى من ذلك إلا العاملين بقطاع البنوك.
حسب إحتياجاتك الشخصية يقدم لك بنك الرياض يد المساعدة في التخطيط المالي الجيد ،وذلك عن طريق عدد كبير من الأدوات على شبكة الإنترنت، حيث يمكن معرفة قيمة التمويل عن طريق حاسبة التمويل المصنعة خصيصا لحساب قيمة التمويل المقدم سواء التمويل العقاري أو الشخصي أو غير ذلك.
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شروط التمويل العقاري من بنك الرياض وطريقه الحساب، حيث يعرف بنك الرياض بأنه أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية وأعرقها وكذلك في الشرق الأوسط، وقد بدأ البنك في ممارسة أنشطته عام 1957 برؤوس أموال وصلت إلى 30 مليار ريال سعودي، لمعرفة المزيد عن حول التمويل العقاري الذي يقدمه بنك الرياض نقدم لك المقال التالي.شروط التمويل العقاري من بنك الرياض
يعتبر بنك الرياض أحد البنوك الرائدة في عمليات التمويل حيث يقدم خدماته ومنتجاته المالية لقطاعات متعددة هذا تزيده أفرع البنك عن 312 فرع خصص منها البنك للسيدات 72 فرع.
وقد أطلق البنك في الآونة الأخيرة حملة بعنوان “سهلناها لحلول التمويل العقاري “ويقدم من خلال هذه الحملة عدد متميز من الخدمات والحلول التمويلية التنافسية للعقارات مكتملة البناء والعقارات قيد الإنشاء وكذلك قطع الأراضي، كما أنه يقدم برنامج مدعم وميسر للتمويل بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية هذا كله بما يتوافق مع أحكام الشرع الإسلامي.
أما عن شروط التمويل العقاري فهي كما يلي
- أن يكون المواطن المتقدم للحصول على التمويل يحمل الجنسية السعودية، مع راتب شهري لا يقل عن 5,000 ريال.
- أن يكون من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع البنوك والقطاع شبه الحكومي.
- يتم تحويل الراتب ولا يستثنى من ذلك إلا العاملين بقطاع البنوك.
حسب إحتياجاتك الشخصية يقدم لك بنك الرياض يد المساعدة في التخطيط المالي الجيد ،وذلك عن طريق عدد كبير من الأدوات على شبكة الإنترنت، حيث يمكن معرفة قيمة التمويل عن طريق حاسبة التمويل المصنعة خصيصا لحساب قيمة التمويل المقدم سواء التمويل العقاري أو الشخصي أو غير ذلك.
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