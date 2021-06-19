نتائج شهادة التعليم الابتدائي نتائج السانكيام 2021

يترقب الأهالي موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي وذلك من أجل الاطمئنان على نتائج أبنائهم وبالفعل تتزايد معدلات البحث على المواقع المختلفة ولذلك أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن موقع إلكتروني معتمد وتابع للوزارة للإعلان عن نتائج الشهادات الابتدائية في الجزائر وبكل سهولة وذلك من خلال الدخول إلى الموقع cinq.once.dz وتسجيل الطالب من خلال رقم التسجيل الخاص به وسيتم ظهور النتيجة.

موعد نتائج شهادة التعليم الابتدائي نتائج السانيكام 2021

صرحت بعد المصادر عن انتهاء تصحيح الإجابات الخاصة بطلاب الشهادة الابتدائية ويتم إرسال واعتماد النتائج من الديوان الوطني وذلك من أجل تمهيد ظهورها في المدارس والإنترنت.

وتم تحديد موعد ظهور نتائج الشهادة الابتدائية والتي ستظهر اليوم الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت الجزائر ويتم الدخول إلى الموقع وكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب ومن المتوقع أن يجد الطالب صعوبة في الساعات الأولى من ظهور النتائج في الموقع وذلك بسبب الضغط الكبير عليه.

أولاً قم بالدخول إلى رابط الديوان الوطني للامتحانات .

ثانيًا يقوم الطالب بإدخال رقم التسجيل الخاص به.

ثالثًا يقوم الطالب بكتابة الرقم السري.

رابعًا تسجيل الرمز المرئي والضغط على عرض النتيجة.

خطوات الحصول على نتائج الشهادة الابتدائيةموقع الديوان الوطني 2021

يترقب أولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر والتي ستحدد مصير الطالب في المرحلة التعليمية الجديدة وقد بلغ عدد الطلب المشاركين في امتحانات الشهادة الابتدائية حوالي 850 ألف طالب وبالفعل تم الانتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلاب ولم يتبقى إلا القليل حتى يتم رصد نتائج الشهادة الابتدائية في الجزائر.

يترقب الجميع من الطلاب وأولياء الأمور في قلق شديد لمعرفة المصير سواء بالنجاح أو الرسوب وسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة ويجب على الطلاب الحصول على النقاط التي قامت وزارة التربية والتعليم بتحديدها.