“كشف النقاط” رابط نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر cinq.onec.dz وموعد ظهور النتيجة

رابط نتائج السانكيام 2021، الجميع في الجزائر ينتظر موعد ظهور النتيجة بشكل رسمي، والتي من المنتظر أن تظهر اليوم أو غد على أقصى تقدير، وسوف يتم إعلان النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو الموقع المنوط به ضبط الامتحانات والمسابقات وتنظيمها في التسجلات، كما يشرف على عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية وإعلان النتائج، ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الشهادة الابتدائية في الجزائر 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط نتائج السانكيام 2021، الذي يتم من خلاله إعلان النتائج، ونحن هنا في موقع “ثقفني” المتميز، ومن خلال هذا المقال سوف نلقي الضوء على موقع نتائج الشهادة الابتدائية، وعن آلية وخطوات استخراج النتائج، من خلال الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رابط نتائج السانكيام 2021

لا حديث يعلو في الجزائر على موعد إعلان نتائج الشهادة الابتدائية، فبعد أن انتهت عملية الامتحانات بنجاح، بدأت الوزارة عبر لجان التصحيح المنتشرة في جميع ولايات الجزائر، في عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والتجميع والمراجعة النهائية، ولا يتبقى سوى اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين، ورفعها على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وقد نجحت الوزارة رغم التحديات الكبيرة، والظروف الصحية الصعبة التي واكبت عملية إجراء الإمتحانات، في الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

آلية وخطوات استخراج النتيجة

حتى يتمكن التلميذ أو ولي الأمر من الحصول على النتيجة، عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كتابة رقم التسجيل الخاص به والموجود على الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

كتابة الرقم السري والموجود اسفل الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

الإجابة عن السؤال للتأكد من أنك لست روبوت.

الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.

وفي الختام نلخص ما تطرقنا إليه في هذا المقال، حيث تحدثنا عن موعد ظهور النتيجة، وكذلك ذهب بنا الحديث عن موقع نتائج الشهادة الابتدائية، وأخذنا الحديث عن آلية وطرق استخراج النتيجة، ونحن في انتظار إعلان النتيجة بشكل رسمي، وسوف نكون بعون الله أول من يعلمكم ويبشركم بالنجاح، مع تمنيات موقع “ثقفني” للجميع النجاح والتوفيق.