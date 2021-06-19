المانيا ترفع الأردن ودولا أخرى من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

دوت الخليج - قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، إن المانيا رفعت الأردن وفلسطين وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق من إسبانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتمثل تلك الدول التي رفعتها ألمانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بكورونا مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية، وفق ما نقلت اليوم الجمعة وكالة نوفوستي .

وسيؤدي هذا إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة عشرة أيام.

وتم كذلك استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وثلاثة أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.

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