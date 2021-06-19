أخبار اليمن : هجوم يمني جديد على قاعدة جوية للعدوان

دوت الخليج -

هجوم يمني جديد على قاعدة جوية للعدوان

نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. هجوم يمني جديد على قاعدة جوية للعدواننفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة قاصف 2k قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة ، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف جاء رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.



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