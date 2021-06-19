رحيل "المصارع الأشجع" بعد 15 شهرا في قبضة كورونا

اختار المريض صاحب أطول فترة صراع مع فيروس كورونا المستجد في بريطانيا التوقف عن تلقي العلاج، مما أدى إلى وفاته.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أمضى جيسون كيلك (49 عاما) أكثر من عام و3 أشهر في وحدة العناية المركزة، بمستشفى سانت جيمس بمدينة ليدز شمالي إنجلترا.

وكان جيسون قد أصيب بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" في مارس 2020.

وكتبت زوجته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الجمعة: "بقلب يملؤه الحزن أود أن أشارككم هذا الخبر الحزين، فقد توفي جيسون بسلام في سانت جميس عند الساعة 12:40 ليلا".

وقالت إن "زوجها كان شجاعا. لم يعد يرغب بالحياة على هذا النحو"، وأضافت: "لقد كنا وجهين لعملة واحدة، مختلفين لكننا متحدين معا".

وكانت الزوجة أفادت في وقت سابق بأن زوجها يواجه "نكسة أخرى" في مواجهة المرض، وجاء ذلك بعد أن صارت تخشى عليه كثيرا إذ ساءت حالته أكثر من السابق، حيث كان يعاني نوبات إغماء.

ورغم أنه كان قد أمضى عدة أسابيع بعيدا عن جهاز التنفس الصناعي في الأشهر الأخيرة، فقد عاد واستخدمه بعد أن ساءت حالته، وترافق ذلك مع فشل كلوي.