أبو الغيط يهنئ جوتيريش على انتخابه لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، fأن أبوالغيط، أعرب فى تهنئته عن تقديره للشراكة متعددة الجوانب التى تربط بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، وتطلعه لمواصلة العمل والتشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة العربية.

وأضاف المصدر، أن أبوالغيط عبر فى رسالته عن أطيب تمنياته لجوتيريش، بالتوفيق والنجاح، خصوصًا فى ظل الظروف الدولية الدقيقة المليئة بالتحديات.