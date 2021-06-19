إيران تستدعى سفير بريطانيا بسبب صعوبات التصويت لانتخابات الرئاسة فى لندن

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، استدعاء السفير البريطانى لدى طهران إلى مقر وزارة الخارجية، لتفسير صعوبات التصويت فى انتخابات الرئاسة الإيرانية على الأراضى البريطانية، على حد وصف طهران.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن متحدث الخارجية الإيرانية استدعاء السفير البريطانى لشرح "الإخلال" فى إجراء الانتخابات الإيرانية فى بعض المدن البريطانية، بما فى ذلك لندن وبرمنجهام. وأشار المتحدث الإيرانى إلى أن هذه المدن شهدت "إهانات للناخبين والمديرين التنفيذيين، وضرب وإهانة أحد الناخبين"، حسبما أوردت قناة "إيران إنترناشيونال".

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