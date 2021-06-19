العفو الدولية تدعو للتحقيق مع رئيس إيران الجديد لارتكابه جرائم إنسانية

جدة - نرمين السيد - دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إلى التحقيق مع الرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التى ارتكبها رئيسى فى إيران.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات الإيرانية تمت فى أجواء قمعية، معتبرة أن صعود رئيسى للحكم فى إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن رئيسى دعم قتل المئات، منهم نساء وأطفال، خلال احتجاجات إيران الأخيرة فى 2019، مضيفة أن رئيس الجديد انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء، وتورط فى جرائم قتل وإخفاء قسرى.

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