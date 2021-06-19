“طـالع” نتائج السانكيام 2021 في الجزائر الترم الثاني نتائج شهادة التعليم الإبتدائي عبر الديوان الوطني

نتائج السانكيام 2021، عقب ما اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر قريبا، تزايد عمليات البحث من قبل الطلاب وذويهم لمعرفة نتائج الابتدائي السانكيام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات الرسمي الذي سيتم كشف النتائج من خلاله.
حيث سيتم استخراج نتائج السانكيام اليكترونيا سواء عن طريق الهاتف او الجهاز اللوحي وذلك تجنبا من توافد الطلبة والطالبات أمام مقرات المدارس للاطلاع على النتيجة حرصا من الوزارة على سلامتهم والسيطرة على تفشي فيرس كورونا.نتائج السانكيام 2021
وقد وضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة شهادة التعليم الابتدائي خلال ساعات قليلة من الأن وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ثم يليها اعتماد النتيجة تحديدا يوم الأحد الموافق يوم 20 من شهر يونيو الجاري لعام2021، وعلى الطلاب واولياء الأمور التوجه عبر رابط موقع الديوان الوطني الجزائري واستخراج نتائج السانكيام المرحلة الابتدائية.موقع الديوان الوطني الجزائري
ويذكر أنه هناك الي ما يقارب من 853 ألف طالبا وطالبة في جميع ولايات الجزائر خضعوا لاداء اختباراتهم الخاصة بالمرحلة الابتدائيه ويترقبون حاليا رفع النتيجة، حيث سهلت الوزارة الدخول على الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني والاستعلام عن نتائج السانكيام بالرمز الخاص به.
خطوات استخراج نتائج السانكيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات
اولا على الطالب الدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني.
- ادخال رقم التسجيل.
- ثم الرقم السري الخاص بالطالب.
- ثم قم بالنقر على كلمة استعلام عن النتيجة.
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نتائج السانكيام 2021، عقب ما اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر قريبا، تزايد عمليات البحث من قبل الطلاب وذويهم لمعرفة نتائج الابتدائي السانكيام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات الرسمي الذي سيتم كشف النتائج من خلاله.
حيث سيتم استخراج نتائج السانكيام اليكترونيا سواء عن طريق الهاتف او الجهاز اللوحي وذلك تجنبا من توافد الطلبة والطالبات أمام مقرات المدارس للاطلاع على النتيجة حرصا من الوزارة على سلامتهم والسيطرة على تفشي فيرس كورونا.نتائج السانكيام 2021
وقد وضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة شهادة التعليم الابتدائي خلال ساعات قليلة من الأن وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ثم يليها اعتماد النتيجة تحديدا يوم الأحد الموافق يوم 20 من شهر يونيو الجاري لعام2021، وعلى الطلاب واولياء الأمور التوجه عبر رابط موقع الديوان الوطني الجزائري واستخراج نتائج السانكيام المرحلة الابتدائية.موقع الديوان الوطني الجزائري
ويذكر أنه هناك الي ما يقارب من 853 ألف طالبا وطالبة في جميع ولايات الجزائر خضعوا لاداء اختباراتهم الخاصة بالمرحلة الابتدائيه ويترقبون حاليا رفع النتيجة، حيث سهلت الوزارة الدخول على الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني والاستعلام عن نتائج السانكيام بالرمز الخاص به.
خطوات استخراج نتائج السانكيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات
اولا على الطالب الدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني.
- ادخال رقم التسجيل.
- ثم الرقم السري الخاص بالطالب.
- ثم قم بالنقر على كلمة استعلام عن النتيجة.
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