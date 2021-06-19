السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل تهريبها للخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم السبت، إحباط تهريب ما يقارب 90 مليون ريال سعودى، وأكثر من 290 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية منذ بداية العام الماضى 2020، وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالى.





وحسبما نقلت شبكة "العربية"، قالت الهيئة إنها تمكنت، أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة، بإجمالى مليونين و765 ألف ريال سعودى، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء، الذى يربط المملكة مع الإمارات. وأكدت الهيئة السعودية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرب والمضبوطات، مشددة على كل مسافر، سواءً كان مغادرًا من المملكة أو قادمًا إليها، ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أى معادن ثمينة، تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكترونى.

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