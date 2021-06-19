ظريف: رئيسى هو رئيس إيران الجديد وعلى الجميع العمل معه

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، جاءت تصريحات ظريف بعد يوم من تصويت الملايين فى سباق الانتخابات الرئاسية فى إيران، وسط مقاطعة من البعض، استياءًا من المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية.
وقال ظريف أمام منتدى دبلوماسى فى منتجع أنطاليا التركى، إن رئيسى سيقود إيران بشكل جيد، وإن القضايا المطروحة فى محادثات إيران النووية مع القوى الغربية ليست عصية على الحل، وإنه يأمل فى تحقيق نتيجة قبل أغسطس.
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