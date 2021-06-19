عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء إيبولا فى غينيا

جدة - نرمين السيد - وفى مايو الماضى، قال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إن التحليل الجينى لتفشى فيروس إيبولا المستمر فى غينيا يشير إلى أنه ربما يكون سببه أحد الناجين من وباء غرب إفريقيا المدمر الذى انتهى قبل 5 سنوات.

ووصف رايان نتائج التسلسل الجينى للفيروس فى غينيا بأنها "رائعة للغاية".

كما نشر علماء فى إفريقيا وألمانيا نتائجهم على موقع علم الفيروسات، فى مايو الماضى، وخلصوا إلى أن فيروس إيبولا الحالى الذى يصيب الأشخاص فى غينيا يشبه إلى حد بعيد الفيروس الذى تسبب فى تفشى المرض على نطاق واسع فى غرب إفريقيا، والذى بدأ فى عام 2014.