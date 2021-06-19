أسعار الذهب تستمر في الهبوط بالسعودية بالرغم من زيادة سعره عالميا 1442

أسعار الذهب تستمر في الهبوط ، حيث تفاجأ الجميع، صباح اليوم الموافق السبت، التاسع عشر من يونيو للعام 2021م، هذا الموافق التاسع من ذي الحجة 1442ه، بانخفاض أسعار الذهب مرة أخرى، بعد سلسلة من النقصان في سعره، في الأيام السابقة، ولكن انخفاض اليوم في أسعار الذهب جاء مفاجئا، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وفي نفس الإطار، صرح العديد من المختصين في شئون الاقتصاد السعودي، بأن هذا الوقت، هو الوقت الأنسب، لمن يريدون شراء الذهب، حيث قد ترتفع الأسعار مرة أخرى، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمية اليوم. فأليكم عبر هذا المقال، المقدم من موقع ثقفني الإخباري، تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب العالمية اليوم، وكذلك انخفاضها في المملكة.

أسعار الذهب العالمية ارتفعت اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم ب1.1%، لذلك لم يتوقع أحد، أن تستمر أسعار الذهب في الهبوط في المملكة، وقد جاء الارتفاع في أسعار الذهب العالمية اليوم، استكمالا لارتفاعها بالأمس، حيث قد وصل ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة، ل1%، وبذلك وصل سعر الاونصة (الأوقية)، إلى 1792 دولارا أمريكيا، وقد جاء هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، بعد توقف صعود سعر الدولار.

أسعار الذهب تستمر في الهبوط في السعودية اليوم:

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المملكة، وجاءت كالاتي: