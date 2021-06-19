استخراج نتائج السانكيام 2021 نتائج الشهادة الابتدائية برقم الاستمارة من الديوان الوطني للامتحانات

استخراج نتائج السانكيام 2021، الجميع يترقب موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2021، فقد انتهت وزارة التربية الوطنية 2021 من تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات والتجميع والمراجعة النهائية، وقد نجحت الوزارة في إجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع إصابة التلاميذ والمعلمين وكافة القائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما نجحت الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية للتعلم عن.

جهود وزارة التربية الوطنية

قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، وكذلك قامت بإنشاء موقع فضاء الأساتذة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها السادة المعلمين، وكذلك موقع فضاء أولياء التلاميذ، ويتم من خلاله رفع نتائج التلاميذ وكشف النقاط الخاص بهم، كما يتمكن ولي الأمر من متابعة ابنه مع معلمه من خلال الموقع، ويستطيع عمل حساب خاص بولي الأمر بطريقة بسيطة، حتى يتمكن من إخراج النتيجة بكل سهولة من الموقع، وهو جالس في مكانه دون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة والتعرض للاختلاط والازدحام.

آلية استخراج النتيجة بكل سهولة

يبلغ عدد التلاميذ الذين أدوا الامتحانات ما يزيد عن 853 ألف تلميذ، في مختلف ولايات الجزائر، حيث أنه تم عقد الامتحان في يوم واحد تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، ولكي يتمكن التلميذ أو ولي الأمر من معرفة نتيجته بكل سهولة، عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كتابة رقم التسجيل وهو موجود أعلى الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

كتابة الرقم السري بطريقة صحيحة وهو موجود بالاستدعاء.

الإجابة عن السؤال الموجود.

الضغط على “إظهار النتيجة”.

متى تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية

لم يتم بشكل رسمي حتى الآن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة السانكيام 2021، لكن من المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات، ولا يتبقى سوى إعلان النتيجة فقط، ولذلك هي على وشك الظهور بعد اعتمادها من قبل المسؤولين.

ملخص المقال

وفي نهاية المقال نلخص ما تم ذكره في المقال. فقد استعرضنا في هذا المقال جهود وزارة التربية الوطنية للخروج بالامتحانات إلى بر الأمان. وتجنب إصابة أحد من التلاميذ والقائمين على الامتحانات بفيروس كورونا. كما تطرقنا إلى أهم المواقع الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية. وتحدثنا كذلك عن خطوات وآلية استخراج النتيجة بأسهل الطرق. كما أرفقنا فيديوا توضيحي يبين طريقة استخراج نتائج السانكيام 2021. ووضعنا لكم الرابط الرسمي الذي سوف تظهر عليه نتيجة الشهادة الابتدائية. وفي النهاية نتمنى لكم التوفيق والنجاح. ونتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض الموضوع من كافة جوانبه، من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.