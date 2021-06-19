تردد قناة الوطنية التونسية 2021 لمتابعة مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري على التردد الأرضي

تردد قناة الوطنية التونسية 2021، من أكثر الترددات بحثاً خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع موعد مباراة الأهلي والترجي، حيث سيتم نقل أحداث المباراة على قناة الوطنية التونسية الأولي التردد الأرضي للقناة، فمع دقات الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، تنطلق صفارة المباراة التي يبحث من خلالها كلا الفريقين الحصول على الفوز، لضمان الحصول على بطاقة التأهل بعد خوض مباراة الإياب في القاهرة، وخلال السطور التالية سنوضح تردد القناة الأشهر في تونس والوطن العربي.

القمر الصناعي :- النايل سات.

التردد :- 10873.

الاستقطاب :- V.

معامل الترميز :- 27500.

تصحيح الخطأ :- 7/8.

التردد :- 12643.

الاستقطاب :- H.

معامل الترميز :- 27500.

تصحيح الخطأ :- 5/6.

التردد :- 12149.

الاستقطاب :- V.

معامل الترميز :- 27500.

تصحيح الخطأ :- 3/4.

تردد قناة الوطنية التونسية على مختلف الأقمارالتردد على العرب ساتضبط القناة على هوت بيرد

التردد الأرضي لقناة الوطنية التونسية

يتم إذاعة مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تقام المباراة على ملعب حمادي العقربي برادس التونسية، وتنقلها قناة الوطنية التونسية بترددها الأرضي، وسط أمال الجماهير لكلا الفريقين بتحقيق نتيجة إيجابية، طمعاً في الحصول على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد النجاح في الموقعة التي ستجمع كلا الفريقين مرة أخري في مصر في 26 من نفس الشهر، فهل سيحقق الحلم لنادي الترجي التونسي في الوصول للقب بعد ضياعه خلال الفترة الماضية، أم سيكون اللقب من نصيب نادي الأهلي لتكون العاشرة.

قناة التونسية الوطنية الرياضية

تتميز القناة بنقلها العديد من اللقاءات الهامة في مباريات كرة القدم بأهم البطولات، ليتمتع جمهورها بمتابعة معشوقة الجماهير حول العالم كرة القدم، بصورة وصوت عالي الجودة وتغطية متميزة مع استوديو تحليلي، يضم مشاهير الكرة لعرض الفنيات التي تخص المباريات المعروضة على شاشة القناة.