إنخفاض إصابات كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 37 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 609 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 203 آلاف و 802 حالة حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الخميس بلغ 275 ألفا و601 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15760 حالة وفاة.
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