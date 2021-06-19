شاب يفقد يده في "حفل خرق قيود كورونا"

فقد شاب يده خلال تفريق حفل صاخب حضره 1500 شخص غربي فرنسا، مساء الجمعة، في خرق للقيود المفروضة لمواجهة أزمة كورونا.

وإلى جانب ماساة الشاب البالغ من العمر 22 عاما، أصيب 5 من رجال الأمن خلال تفريق حضور الحفل، حسبما أعلنت السلطات المحلية، السبت.

وحاول أكثر من 400 شرطي تفريق الحفل المقام في بريتاني قرب ريدون، فيما ذكر قسم الشرطة أن المحتفلين حاولوا إقامة الحفل في مضمار سباق.

وتم تنظيم الحفل رغم فرض حظر التجوال، المقرر رفعه الأحد بفضل انحسار الوباء في فرنسا.

وندد إيمانويل برتييه رئيس قسم مقاطعة إيل-إي-فيلين بـ"صدامات عنيفة جدا".

وقال رئيس الشرطة إن "1500 شخص" اتفقوا على تنظيم حفلة صاخبة تكريما لذكرى الشاب ستيف مايا كانيسو، الذي توفي في نانت (غرب) قبل عامين خلال عيد الموسيقى بعد سقوطه في نهر "لا لوار"، عندما تدخلت الشرطة لتفريق التجمع.

وذكر مصدر في قسم الشرطة لـ"فرانس برس"، أن "قوات الأمن واجهت أفرادا عنيفين للغاية"، وتعرضت للرشق "بزجاجات المولوتوف والكرات الحديدية والقطع الإسمنتية".

وذكر مصدر من المحافظة للوكالة صباح السبت: "منذ مساء الجمعة لم تكن هناك موسيقى"، لكن "الأفراد المشاركين في هذا الحفل الصاخب لا زالوا موجودين في المكان".

والجمعة، أصدرت السلطات المحلية أمر حظر خشية أن يضم "تجمع موسيقي احتفالي من نوع التكنيفال أو الحفلات الصاخبة" عدة مئات من المشاركين في المقاطعة.