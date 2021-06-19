البرازيل تقترب من نصف مليون وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت البرازيل، اليوم السبت، تسجيل 2.495 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات حاجز الـ498 ألف حالة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أودت الجائحة بأرواح 498.499 شخص فى البرازيل منذ رصد أول وفاة جراء الإصابة بكورونا فى 12 من مارس 2020 وحتى الآن. فيما لا يزال منحنى العدوى فى صعود بالبرازيل، حيث سجلت البلد اللاتينى 98.832 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات هناك إلى 17 مليوناً و801 ألفاً و462 حالة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة. ويعد هذا أعلى عدد يومى تسجله البرازيل للإصابات منذ 25 من مارس الماضى، حينما سجلت 100 ألف و158 حالة، وهى أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ بداية الوباء.

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