عمان تعيد فرض حظر التجول الليلى بعد ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا فى سلطنة عمان، اليوم السبت، إعادة فرض حظر التجول، وتعليق جميع الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحًا، وذلك بعد ارتفاع إصابات كورونا.





وفى بيان لها، قالت اللجنة إن الحظر الذى سيبدأ الأحد، سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل. وتشير البيانات الرسمية فى عمان إلى ارتفاع منحنى الإصابات فى السلطنة منذ يناير الماضى، وسط زيادة ملحوظة منذ تراجع معدل الإصابة فى أوائل مايو. كما تؤكد أحدث أرقام وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2.015 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 242.723 حالة مؤكدة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 2.626 وفاة.

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