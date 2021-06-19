بوتين يرشح 5 شخصيات لصدارة قوائم حزب ”روسيا الموحدة”

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خمسة أعضاء في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم يعتبرهم مناسبين لترؤس قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة. وأعرب بوتين في كلمة ألقاها اليوم السبت في مستهل مؤتمر "روسيا الموحدة" عن قناعته بضرورة ألا يندرج على رأس قوائم الحزب في انتخابات مجلس الدوما التي ستجري في سبتمبر القادم سياسيون "من العيار الثقيل" فحسب بل وأسماء جديدة تمثل أهم مجالات الحياة الاجتماعية. وأوضح بوتين أن قائمة مرشحيه لقوائم "روسيا الموحدة" الانتخابية تضم كلا من وزير الدفاع سيرغي شويغو وزير الخارجية سيرغي لافروف كبير الأطباء في المستشفى رقم 40 في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو (وهو أكبر مستشفى معني بمحاربة جائحة فيروس كورونا في روسيا) دينيس بروتسينكوف مفوضة حقوق الطفل الروسية آنا كوزنيتسوفا الرئيسة المشاركة لمنظمة "الجبهة الشعبية الروسية" يلينا شميليوفا.

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