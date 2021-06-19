دخول الان نتائج السانكيام 2021 رابط موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات التعليم الابتدائي

نتائج السانكيام شهادة المرحلة الابتدائية في دولة الجزائر لعام ٢٠٢١، وقد اعلنت الوزارة بأن هذه النتائج سوف يتم عرضها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وهو ما يسمي، السانكيام، وهو يعتبر اتجاه حديث في ظل ظروف تفشي مرض فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس، سوف تعلن النتائج فور التصحيح والمراجعة على الموقع ويتم معرفتها من خلال المنزل دون الحاجة إلى النزول من المنزل والتعرض لفيروس كورونا المنتشر الان.

نتائج السانكيام لعام ٢٠٢١

تستمر الان عمليات البحث من خلال الطلاب واولياء الأمور لمعرفة نتائج المرحلة الخامسة الابتدائية في جميع محافظات دولة الجزائر والذي يبلغ عدد طلابه حوالي ٨٥٣٠٠٠، واعتمدت الوزارة الوطنية على طرح النتائج من خلال موقع مخصص لها وهو السانيكام وهو ما سوف يعرض النتائج بعد المراجعة لكل الطلاب ولكي يطمئن أولياء الأمور على ذويهم، وأن الدولة اتجهت لهذا الاتجاه الالكتروني لسلامة المواطنين لديها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على استئناف جميع الأنشطة ومن أهمها الامتحانات والنتائج، ولمنع التزاحم على النتائج وأنه سوف يتم معرفة النتائج في خلال ٢٠ من يونيو لعام ٢٠٢١.

موعد نتائج السانكيام

قد أعلن مسئول من الوزارة الوطنية في دولة الجزائر بأنه سوف يتم اعلان نتائج المرحلة الابتدائية لعام ٢٠٢١، وذلك لجميع المحافظات الموجودة في الدولة ويتم ذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة وهو السانيكام وهو ما يعرض النتائج فور التدقيق بها، ويطمئن كلا من الطلاب واولياء الأمور على نتائجهم دون الحاجة التزاحم في المدارس أو الطرق، وذلك عن طريق عرضها إلكترونيا ومعرفتها في المنزل، وذلك لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على التباعد الاجتماعي للأفراد، وتعتبر النتائج مصدر قلق للكثير من المواطنين وذلك للاطمئنان على ذويهم ولمعرفة نتائجهم، ولذلك قد حرصت الوزارة على بانها سوف تنتهي من رفع النتائج على الموقع خلال يوم ٢٠ من يونيو لعام ٢٠٢١، وأن أولياء الأمور والطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتائج بكل بساطة وسهولة.