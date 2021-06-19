الموقع الرسمي لنتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام كشف نقاط الفصل الثاني

الموقع الرسمي لنتائج شهادة التعليم الابتدائي وذلك لكي تتمكن من استخراج نتيجة السانكيام 2021 المرحلة الابتدائية دورة جوان، حيث كان طلاب الصف الخامس من المرحلة الابتدائية قد اجتازوا الاختبارات في اليوم الثاني من شهر جوان، وقد بدأت عمليات تصحيح أوراق امتحانات وإجابات طلاب السانكيام التعليم الابتدائي في جميع ولايات الجزائر، بداية من يوم الجمعة 11 جوان شهر يونيو واستمرت عملية التصحيح أربعة أيام وكان بعض اللجان قد توقفت لوجود الانتخابات التشريعية في بعض المناطق،و يتم حاليا مراجعة كراسات الإجابات بكل سهولة ويسر تحت اجتراءات احترازية شديدة لتجنب الإصابات وعدوي كورونا، وقد أكدت معظم الأخبار الواردة أن نتيجة السانكيام وكشف نقاط الفصل الثاني، ستكون بين أيدي الطلاب قريباً فور الانتهاء من التصحيح، وسيكون إعلان كافة النتائج إلكترونياً كما أكدت وزارة التربية الوطنية.

إعلان نتائج السانكيام 2021

من ناحية أخري فقد صرح مدير التربية والتعليم شرق الجزائر نذير خنسوس، أنه سيتم في خلال أيام قليلة أو ربما ساعات إعلان نتائج السانكيام 2021 بمعبر المركز الخاص بإعلان النتائج لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وسيكون ذلك علي مستوي كل الولايات الجزائرية وأنه بعد ان تنتهي لجان التصحيح من عملها من المتوقع أن يكون موعد استخراج نتائج السانكيام يوم 20 يونيو الجاري أو قبل ذلك.

استخراج كشف نقاط الفصل الثاني

تقدم لامتحانات هذا العام الدراسي 2020/2021 853 ألف طالب من التعليم الابتدائي في أنحاء الجزائر حيث قاموا بأداء الاختبارات في بداية الشهر الجاري، وهي الامتحانات الخاصة بالسانكيام وقد تأجلت عام كامل بسبب انتشار اصابات كثيرة بفيروس كورونا

خطوات استخراج نتائج السانكيام عبر موقع فضاء التلاميذ

أطلقت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء التلاميذ لإعلان نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية وكافة المراحل التعليمية وعبر الرابط يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج كشف نقاط الفصل الثاني

دخول ولي الأمر عبر موقع فضاء التلاميذ

قم بعدها بتسجيل حساب جديد لولي الأمر الشخصية

قم بكتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب

حيث مطلوب كتابة البريد الإلكتروني وإضافة رقم الجوال

كتابة رقم سري وحفظه لديك حتي لاتنساه

ثم دخول الموقع من جديد واختيار الفصل الدراسي الثاني.

اضغط كشف نقاط التلاميذ.

بعد قليل سوف تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج السانكيام 2021 جميع ولايات الجزائر المختلفة حيث سيتم اعتماد النتيجة رسمياً واستخراج كشف نقاط الفصل الثاني رسمياً عبر موقع الديوان الوطني كان قد تم تداول أخبار أمس الجمعة عن ظهور نتائج التعليم التعليم الابتدائي ب اليوم السبت 19جوان في تمام الرابعة بتوقيت الجزائر وتم إعلان نتائج السانكيام الجزائر للمرحلة النهائي.