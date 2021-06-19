نتائج السانكيام  2021 كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل المباشر الفصل الدراسي الثاني

ننشر رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل المباشر عبر موقع الديوان الوطني للتيسير على اولياء الأمور في الجزائر في استظهار كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني برقم التسجيل المباشر إلكترونيا، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن انتهاء مرحلة صحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلاب السانكيام 2021.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل

وأوضح، مدير التربية لشرق الجزائر، نذير خنسوس، ان وزارة التربية الوطنية الجزائرية انتهت من تصحيح دفاتر امتحانات طلاب الفصل الدراسي الثاني 2021 وبدات مرحلة رصد الدرجات وتسليمها إلى المسؤولين عن رفع النتائج لإعتمادها ونشرها حتى يتمكن جميع الطلاب من استخراج كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2021 برقم التسجيل المباشر الخاصة بالطلاب والمعرفة باسم نتائج السانكيام 2021.

وأضاف نذير خنسوس، في تصريحات صحفية سابقة، نقلتها العديد من المواقع والصحف الجزائرية المحلية أن تصحيح الامتحانات تم في أجواء مشددة وإجراءات وتدابير احترازية وقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المصححين للامتحانات.

نتيجة السانكيام 2021

وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن موعد إعلان نتائج السانكيام شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل، يوم الأحد الموافق 20 جوان يونيو 2021.

وانتهى نحو 853 ألف تلميذ وتلميذة من أداء امتحانات

شهادة التعليم الابتدائي 2021 للحصول على شهادة السانكيام، بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب كورونا.

وأكدت الوزارة أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ظل إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمدرسين.

أولا تسجيل الدخول إلي موقع الديوان الوطني.

ثانيًا: قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بكم.

ثالثا: أدخل رقم التسجيل المباشر الخاص بكم.

رابعًا: اكتب الرمز الظاهر علي الشاشة.

أخيرًا: اضغط علي أيقونة إظهار النتيجة.

كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021