فوز ابراهيم رئيسي برئاسة إيران

فوز ابراهيم رئيسي برئاسة إيرانأعلن رئيس اللجنة الانتخابية العليا في ايران جمال عارف فوز مرشح الانتخابات الرئاسية السيد ابراهيم رئيسي في الانتخابات مع حصوله على 17 مليون و800 ألف صوت بعد فرز 90 بالمائة من اصوات الناخبين .

وقال المسئول الايراني في مؤتمر صحفي ان المرشح رئيسي حصل على النسبة الاعلى من اجمالي 28 مليون و 600 ألف صوت.

واضاف ان المرشح محسن رضائي ميرقائد حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت، وعبد الناصر همتي حصل على مليونين و300 ألف صوت في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما حل امير حسين قاضي زادة في المرتبة الرابعة بمليون صوت.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 حزيران /يونيو وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

واغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 59 مليوناً و 310 ألاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء باصواتهم للمرة الاولى.

وبلغ عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 67 الفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 الفا.

وتنافس اربعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية هم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.

(سبأ)

