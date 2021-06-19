بينهم وزيرى الدفاع والخارجية.. بوتين يرشح 5 شخصيات لصدارة قوائم حزبه الحاكم

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة ألقاها الرئيس الروسى فى مستهل مؤتمر "روسيا الموحدة"، اليوم السبت، أعرب بوتين عن قناعته بضرورة ألا يندرج على رأس قوائم الحزب فى انتخابات مجلس الدوما، المقرر إجراؤها فى سبتمبر القادم، سياسيون من العيار الثقيل فحسب، بل وأسماء جديدة تمثل أهم مجالات الحياة الاجتماعية.
ونوه بوتين إلى أن قائمة مرشحيه لقوائم "روسيا الموحدة" الانتخابية تضم كلا من: "وزير الدفاع سيرجى شويجو، ووزير الخارجية سيرجى لافروف، وكبير الأطباء فى المستشفى رقم 40 فى بلدة كوموناركا بضواحى موسكو، وهو أكبر مستشفى معنى بمحاربة جائحة فيروس كورونا فى روسيا، دينيس بروتسينكوف، ومفوضة حقوق الطفل الروسية آنا كوزنيتسوفا، والرئيسة المشاركة لمنظمة (الجبهة الشعبية الروسية)، يلينا شميليوفا".
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