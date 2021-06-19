إثيوبيا تعلن إلغاء تأشيرة دخول البلاد بشكل مؤقت من جميع البلدان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، قالت السلطات الإثيوبية إنه "يتعين على طالبى زيارة إثيوبيا مراجعة السفارات الإثيوبية فى بلدانهم". وأصدرت السطات الإثيوبية التعليمات الآتية: "اعتبارا من منتصف ليلة يوم 18 يونيو الماضية، سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول، والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين من جميع الجنسيات وعلى جميع شركات الطيران، إلى مطار أديس أبابا مؤقتا".

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