هزة أرضية تضرب أسطنبول

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الهزة بلغت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال فى الشطر الآسيوى من مدينة اسطنبول، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأفادت بأن الهزة وقعت فى الساعة 15.07 بالتوقيت المحلى، على عمق 7.06 كم، وشعر السكان بالزلزال فى العديد من المناطق فى الشطرين الأوروبى والآسيوى من اسطنبول.

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين فى الشطر الآسيوى، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

بدوره أعلن والى المدينة على يرلى قايا فى تغريدة عبر "تويتر" عدم تلقى الفرق المعنية أى بلاغ حول وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.